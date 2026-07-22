Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Operational Blunder ng US Army; Mga Fishing Vessel ang Tinarget sa Halip na IRGC Speedboats.
Sa isang insidente na naglantad sa kalituhan ng militar ng US sa Persian Gulf, inihayag ng isang military source ng Iran na ang mga pwersang Amerikano ay nagkamali sa pag-atake sa dalawang sibilyang cargo boat, na pinagkakamalang mga speedboat ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Ayon sa imbestigasyon ng Iran, ang mga sibilyang bangka, na naglalakbay mula sa Khasab sa Oman patungo sa baybayin ng Iran, ay winasak ng apoy ng US, na ikinasawi ng limang sibilyan na nakasakay.
Ang maling pagkakakilanlan na ito ay naganap matapos ang US Central Command (CENTCOM) ay nag-angkin na nawasak nito ang anim na Iranian speedboat na nagbabanta sa komersyal na pagpapadala sa kipot. Itinanggi ng Iran ang claim na ito, na binabanggit na walang IRGC naval vessel ang nasira. Inilarawan ng isang military source ang aksyon ng US bilang "padalos-dalos at clumsy" na udyok ng matinding takot ng mga Amerikano sa mga high-speed operations ng IRGC sa strait. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng patuloy na panganib sa mataong daluyan ng tubig, kung saan ang mga sibilyang sasakyang-dagat ay madaling mapagkamalang mga military asset.
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