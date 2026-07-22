Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Larawang Pang-satellite ng Pagkasira ng Early Warning Radar ng Amerika sa Ahmed Al Jaber Base sa Kuwait.
Ang mga larawang pang-satellite ay nagpapakita ng pagkasira ng early warning radar ng Amerika sa Ahmed Al Jaber Air Base sa Kuwait, kasunod ng isang missile o drone attack ng Iran. Ang radar, na bahagi ng air defense system ng Amerika sa rehiyon, ay nawasak, na nagpahina sa kakayahan ng Amerika na makita ang mga papasok na banta sa himpapawid ng Kuwait at mga nakapalibot na lugar
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