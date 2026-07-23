Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Reaksyon ni Ulyanov sa Pagsang-ayon ng Britain sa Pag-aapoy ng Digmaan ni Trump Laban sa Iran.
Si Mikhail Ulyanov, isang senior Russian diplomat, bilang reaksyon sa pagsang-ayon ng bagong Punong Ministro ng Britain sa paggamit ng Amerika sa mga base ng Britain sa digmaan laban sa Iran, ay sumulat: "Kawawang Britain; sinimulan ng bagong Punong Ministro ang kanyang trabaho sa isang pagkakamali." Ang mga pahayag na ito ay ginawa matapos ang anunsyo ng pagsang-ayon ng bagong gobyerno ng Britain sa paggamit ng Amerika sa mga military base ng Britain sa mga operasyon laban sa Iran.
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