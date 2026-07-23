CAIR: Dapat Ipapatupad ng Senado ang Limitasyon sa Kapangyarihang Pandigma ni Trump / Ang Pag-atake sa mga Imprastraktura ay Isang Malinaw na Krimen s

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-CAIR: Dapat Ipapatupad ng Senado ang Limitasyon sa Kapangyarihang Pandigma ni Trump / Ang Pag-atake sa mga Imprastraktura ay Isang Malinaw na Krimen sa Digmaan.
Ang Council on American-Islamic Relations (CAIR) ay nanawagan sa Senado ng Estados Unidos na ipasa ang "War Powers Limitation Act laban sa Iran" upang mapigilan ang paglala ng labanan. Ang kahilingang ito ay ginawa kasunod ng banta ni Donald Trump na targetin ang mga imprastraktura ng Iran—isang hakbang na itinuturing ng konseho na labag sa batas at nagpapalala sa digmaan.
Tinanggap ng konseho ang pagpasa ng panukalang ito sa Kamara ng mga Kinatawan at iginiit na walang pangulo ang dapat magsangkot sa Amerika sa isang digmaan nang walang awtorisasyon mula sa Kongreso . Tinawag din ng konseho ang pag-atake sa mga sibilyang imprastraktura bilang isang "krimen sa digmaan" at nagbabala na ang patuloy na labanan, bukod sa pagtaas ng mga kaswalti ng tao at destabilisasyon sa rehiyon, ay magpapataw ng mabibigat na gastos sa mga mamamayang Amerikano.
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