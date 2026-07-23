Mga Panawagan para sa Pagwawakas ng Pagsupil at Pagpapahirap sa mga Shiite sa Bahrain

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Panawagan para sa Pagwawakas ng Pagsupil at Pagpapahirap sa mga Shia sa Bahrain.
Ang Bahrain Freedom Movement, sa isang pahayag, ay nagpahayag na ang rehimeng Al Khalifa, sa pamamagitan ng desisyon na sakupin ang Shiite endowment administration, ang pagbabawal sa Friday prayers sa Al-Sadiq Al-Diraz mosque, at ang pagpapalakas ng pagtrato sa mga relihiyosong seremonya, ay pinalawak ang proseso ng pagsupil sa Shiite majority. Ang kilusan ay nanawagan sa pandaigdigang komunidad na kumilos upang itigil ang tinatawag nitong "cultural at religious genocide." Sa pahayag, binanggit din ang pagtaas ng pag-aresto at paghatol sa mga aktibista, iskolar, at mga kalahok sa mga seremonya ng pagluluksa, ang pagpapahirap sa mga detenido, at ang pagpapataw ng mga sentensiya sa bilangguan sa ilang kabataang Bahraini, at nakasaad na ang alon ng pagsupil na ito ay tumindi pagkatapos ng pag-atake ng Amerika sa Iran.
...........
328
Your Comment