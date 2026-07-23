Video| Presensya ng mga Iranian Pilgrim sa Shalamche Border Ilang Oras Bago ang Pag-atake sa Paligid ng Hangganang Ito

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Presensya ng mga Iranian Pilgrim sa Shalamche Border Ilang Oras Bago ang Pag-atake sa Paligid ng Hangganang Ito.
.Sa mga oras bago ang pinakahuling pag-atake na tumama sa mga paligid ng hangganan ng Shalamche, ang lugar ay puspos ng mga Iranian pilgrim na naghahanda para sa kanilang paglalakbay patungo sa mga banal na lungsod ng Iraq para sa okasyon ng Arba'in. Ang mga pilgrim, na karamihan ay naglalakad o nakasakay sa mga bus, ay dumagsa sa hangganan upang tumawid patungo sa Iraq .
Ang Shalamche border, na isa sa mga pangunahing daanan sa pagitan ng Iran at Iraq, ay naging lubos na abala sa mga nakaraang araw dahil sa papalapit na seremonya ng Arba'in, at ang mga awtoridad ay nagdeklara ng lubos na kahandaan upang tanggapin ang milyun-milyong pilgrim . Ang presensya ng mga pilgrim sa hangganan at ang pag-atake sa mga nakapaligid na lugar ay nagpapakita ng patuloy na tensyon sa rehiyon .
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