Video| Mga Larawan ng Paglulunsad ng Advanced at Ultra-Heavy Drones sa Wave 27 ng Operation Nasr 2 Laban sa Ammunition Depots at Troop Hangars ng mga

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Larawan ng Paglulunsad ng Advanced at Ultra-Heavy Drones sa Wave 27 ng Operation Nasr 2 Laban sa Ammunition Depots at Troop Hangars ng mga Amerikano.
Ang mga larawan mula sa Wave 27 ng Operation Nasr 2 ay nagpapakita ng paglulunsad ng advanced at ultra-heavy drones ng Iran laban sa mga ammunition depots at troop hangars ng mga pwersang Amerikano sa rehiyon. Ang mga drone, na may kakayahang magdala ng mabibigat na kargamento ng mga pampasabog at tumpak na tumama sa kanilang mga target, ay nagdulot ng malawakang pinsala at pagkalito sa hanay ng mga kaaway.
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