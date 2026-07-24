Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Paglalakad ng Arba'in; Ano ang mga Kondisyon para sa Pagpaparehistro, Paglalakbay, at Pagbabalik ng mga Dayuhan?.
Batay sa inilabas na impormasyon, ang unang hakbang para sa mga Afghan pilgrim na lumahok sa seremonya ng Arba'in ay ang magparehistro sa mga kinatawan ng Islamic Republic of Iran sa Afghanistan at matanggap ang kinakailangang pag-apruba. Matapos kumpirmahin ng Iraq ang pagtanggap sa mga pilgrim, ang double-entry visa sa Iran ay ibibigay nang walang bayad sa mga aplikante. Pagkatapos nito, ang mga pilgrim mula sa iba't ibang lungsod ng Afghanistan ay dadalhin sa Chazabeh border gamit ang Afghan transport fleet.
Balitang Shiite ng Afghanistan — ABNA
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