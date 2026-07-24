Video| Sandali ng Isang Palestinian Martyrdom Operation Laban sa mga Zionist na Nagresulta sa Pagkamatay ng Isang Zionist at Pagsugat ng Tatlo.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sandali ng Isang Palestinian Martyrdom Operation Laban sa mga Zionist na Nagresulta sa Pagkamatay ng Isang Zionist at Pagsugat ng Tatlo.
Isang Palestinian martyrdom operation ang isinagawa laban sa mga puwersa ng okupasyon, na nagresulta sa pagkamatay ng isang Zionist at pagsugat ng tatlo pa. Ang operasyon ay isang pagpapakita ng patuloy na paglaban ng mga Palestinian laban sa pananakop.
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