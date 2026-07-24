Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Larawang Pang-satellite na may Mataas na Resolusyon ng Resulta ng Pagtama ng Isang Ballistic Missile sa mga Gusaling Tirahan ng mga Puwersa ng US Army sa Ali Al Salem Base sa Kuwait.
Ang mga larawang pang-satellite na may mataas na resolusyon ay nagpapakita ng resulta ng pagtama ng isang ballistic missile sa mga gusaling ginagamit bilang tirahan ng mga puwersa ng US Army sa Ali Al Salem Air Base sa Kuwait. Ang pag-atake ay nagdulot ng malawakang pinsala sa mga gusali at imprastraktura, na nagpahina sa kakayahan ng mga puwersang Amerikano na magpatakbo ng kanilang mga operasyon mula sa base na ito.
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