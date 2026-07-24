Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-American News Agency Nagduda sa Pag-angkin ng Pagharang sa Iranian Drones.
Ayon sa Associated Press: Ayon sa mga opisyal ng seguridad sa hilagang Iraq, ang mga puwersang pinamumunuan ng Amerika ay humarang at binaril ang 5 suicide drones sa ibabaw ng Erbil noong Biyernes ng umaga. Gayunpaman, ang isang reporter ng Associated Press ay nag-ulat na nakarinig siya ng hindi bababa sa 7 pagsabog sa lungsod ng Erbil at nakumpirma na nakakita siya ng hindi bababa sa 4 na haligi ng itim na usok na tumataas mula sa mga lugar malapit sa o sa loob ng airport base ng lungsod, kung saan nakatalaga ang mga puwersang Amerikano.
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