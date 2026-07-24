Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Kita ng Iran mula sa Langis sa loob ng Apat na Buwan, Tumaas ng 1.5 Beses.
Ipinapakita ng datos mula sa Ministry of Oil na ang kita ng Iran mula sa langis mula Abril hanggang Hulyo ngayong taon ay tumaas ng 1.5 beses kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, at sa kabila ng mga kondisyon ng digmaan, ay umabot sa 7.5 bilyong dolyar . Batay sa estadistikang ito, ang kita ng Iran mula sa langis sa unang apat na buwan ng nakaraang taon ay mas mababa sa 5 bilyong dolyar .
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