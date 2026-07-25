Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Pangalang "Khamenei" ay Isang Malinaw na Interpretasyon ng Konsepto ng "Paglaban".
Isang seremonya ng paggunita sa martir na lider ng Islamic Republic of Iran ay ginanap sa Bangkok, sa tulong ng Iranian Cultural Attaché, na dinaluhan ng mga politikal, kultural, at akademikong personalidad, mga relihiyosong lider, mga iskolar, at mga media practitioner ng Thailand. Sa seremonyang ito, si Thiraphat Sirirangsan, ang dating ministro ng opisina ng Punong Ministro ng Thailand, na nag-alay ng kanyang pakikiramay sa mga mamamayang Iranian, ay inilarawan ang martir na lider bilang isang personalidad na higit pa sa mga hangganan ng Iran at isang simbolo ng katarungan, kalayaan, at paglaban laban sa paniniil. Sa pagtukoy sa estado ng relasyon ng Iran at Thailand, binigyang-diin ni Sirirangsan ang pagpapatuloy ng magiliw na relasyon ng dalawang bansa at sinabi na ang Tehran at Bangkok ay may matatag na relasyon batay sa mutual respect at makasaysayang background. Idinagdag din niya na ang impluwensya ng kultura at wikang Persian sa Thailand ay nagpapakita ng lalim ng makasaysayang at kultural na koneksyon ng dalawang bansa.
...........
328
Your Comment