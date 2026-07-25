Video| Ang Pagpapaputi kay Trump sa International ay Hindi Umunlad

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Pagpapaputi kay Trump sa International ay Hindi Umunlad.
Si Omid Memarian, sa isang panayam sa isang tagapagbalita ng International network, ay nagsabi na si Trump ay hindi maaaring ituring na isang tagapagtanggol ng karapatang pantao, dahil ang mga pag-atake laban sa Iran ay nagpapatuloy at ang kanilang mga bunga ay direktang nakakaapekto sa mga tao sa loob ng bansa. Idinagdag niya na ang Pangulo ng Amerika ay gumagamit ng mga slogan ng karapatang pantao bilang isang kasangkapan para sa pampulitikang panggigipit sa tuwing kinakailangan, at ang pagpapakilala sa kanya bilang isang "ambassador ng karapatang pantao" ay hindi naaayon sa umiiral na katotohanan.
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