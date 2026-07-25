Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Reuters: Trainee ng NATO Inaresto sa Hinalang Espiya; Iniuugnay ang mga Akusasyon sa Paglabag sa Seguridad at mga Misteryosong Transaksyon.
Ang tanggapan ng tagausig ng Belgium ay nag-ulat na ang isang babaeng Canadian na may lahing Tsino, na nagtatrabaho bilang isang trainee sa isang NATO center sa Belgium, ay inaresto sa hinalang espiya. Ayon sa mga paunang pagsisiyasat, ang indibidwal ay inakusahan ng pagsasagawa ng mga gawaing pang-espiya para sa isang ikatlong bansa at ng pagiging miyembro ng isang kriminal na organisasyon. Sinabi ng mga opisyal na ang suspek ay may access sa mga sensitibong dokumento at impormasyon sa loob ng pasilidad ng NATO, at ang kanyang mga aktibidad ay natuklasan matapos ang isang magkasanib na operasyon ng katalinuhan ng mga ahensya ng seguridad ng Belgium at ng mga kaalyado nito. Ang kaso ay kasalukuyang nasa ilalim ng masusing imbestigasyon, at hindi ibinukod ng mga awtoridad ang posibilidad ng mas malawak na network ng espiya na sangkot sa insidenteng ito.
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