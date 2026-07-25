Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ansarallah: Masyado Pang Maaga para Pag-usapan ang Kapayapaan sa Saudi Arabia; Nananatili ang Agwat sa Pagitan ng mga Pahayag at Aksyon.
Si Muhammad al-Furaih, isang miyembro ng political bureau ng kilusang Ansarallah, sa pagpuna sa kamakailang mga posisyon ng Saudi Arabia, ay nagpahayag na ang agwat sa pagitan ng mga pahayag ng Riyadh at ng mga praktikal na aksyon nito ay nananatiling malaki, at sa kasalukuyang kalagayan ay hindi maaaring pag-usapan ang pagtatatag ng kapayapaan sa pagitan ng Sanaa at Saudi Arabia.
Binigyang-diin ni Al-Furaih na bagama't ang Riyadh ay naglabas ng ilang mga positibong pahayag tungkol sa pagwawakas ng digmaan at pag-alis ng blockade sa Yemen, ang mga hakbang na ito ay hindi pa naisasalin sa mga konkretong aksyon sa lupa. Ayon sa kanya, ang patuloy na pagsalakay, ang pagkubkob sa mga daungan at paliparan ng Yemen, at ang pang-araw-araw na pag-atake ng Saudi-led coalition laban sa mga sibilyang lugar ay nagpapakita na ang Riyadh ay hindi pa handang gumawa ng mga seryosong hakbang patungo sa kapayapaan.
Idinagdag ng opisyal ng Ansarallah na ang mga tao ng Yemen ay nagdusa ng labis na pagkalugi sa loob ng mga taon ng digmaan, at ang anumang usapang pangkapayapaan ay dapat na nakabatay sa mga kongkretong hakbang mula sa panig ng Saudi, kabilang ang kumpletong pag-alis ng mga puwersa ng koalisyon, ang pagwawakas ng blockade, at ang pagbabayad ng mga reparasyon para sa mga pinsalang dulot ng digmaan. Hangga't hindi natutugunan ang mga pangunahing kahilingang ito, ang mga tao ng Yemen ay patuloy na lalaban para sa kanilang mga karapatan at kalayaan, at ang anumang pagtatangka na magpataw ng isang kasunduan na hindi tumutugon sa kanilang mga lehitimong pangangailangan ay tiyak na mabibigo.
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