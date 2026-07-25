Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Mga Protesta ng mga Briton Laban sa Paggamit ng Amerika sa Fairford Base sa mga Pag-atake sa mga Sibilyang Imprastraktura ng Iran; Lumalagong Pagtutol sa Pakikipagsabwatan ng Britanya sa Digmaanm.
Noong Sabado, ang mga peace group sa Britain ay nagtipon sa harap ng Fairford Royal Air Force base upang iprotesta ang paggamit ng pasilidad na ito sa mga pag-atake laban sa Iran. Kinondena ng mga nagpoprotesta ang paggamit ng base na ito sa mga airstrike ng Amerika laban sa Iran, na nagsasabing ang mga B-1 bomber na nakalagay sa base ay naglunsad ng mga pag-atake na naglalayon sa mga sibilyang imprastraktura ng Iran, kabilang ang mga planta ng kuryente, mga desalination plant, at mga network ng komunikasyon.
Ang mga organizer ng rally ay nagbigay-diin na ang mga B-1 bomber, na kilala sa kanilang kakayahang magdala ng mabibigat na kargamento ng mga pampasabog at magsagawa ng mga long-range strike, ay ginamit upang sirain ang mga kritikal na pasilidad na mahalaga para sa pang-araw-araw na buhay ng mga Iranian. Ang mga pag-atakeng ito ay nagdulot ng malawakang pagdurusa sa mga sibilyan, kabilang ang pagkawala ng kuryente at tubig, at nagpapalala sa makataong krisis na dulot na ng mga taon ng parusa at pagkubkob. Binigyang-diin ng mga aktibista na ang paggamit ng Britain sa mga base nito para sa mga naturang operasyon ay ginagawang isang aktibong kalahok ang bansa sa digmaan, sa halip na isang neutral na tagamasid, at lumalabag sa internasyonal na batas na nagbabawal sa pag-atake sa mga sibilyang imprastraktura.
Ang mga nagpoprotesta ay nanawagan sa gobyerno ng Britain na agad na wakasan ang kooperasyon nito sa militar ng Amerika sa mga pag-atake laban sa Iran at ipinagbawal ang paggamit ng mga base ng Britain para sa mga operasyong naglalayon sa mga sibilyang target. Ipinahayag nila na ang paggamit ng Fairford base ay hindi lamang isang paglabag sa internasyonal na batas kundi isang pagkakanulo sa mga halaga ng kapayapaan at katarungan na dapat itaguyod ng Britain. Ang rally ay bahagi ng lumalaking kilusan sa Europa na humihiling ng pagwawakas ng pakikipagsabwatan ng Kanluran sa mga digmaan ng Amerika sa Gitnang Silangan, at nagpapakita ng lumalaking pagkabahala ng publiko tungkol sa papel ng kanilang mga bansa sa mga salungatan na nagdudulot ng pagdurusa sa mga sibilyan.
Bagama't hindi pa opisyal na tumugon ang gobyerno ng Britain sa mga protesta, ang mga organizer ay nangako na magpapatuloy sa kanilang mga kampanya hanggang sa ang bansa ay umatras mula sa mga operasyong ito. Ang kanilang mga aksyon ay nagpapakita ng isang lumalaking agwat sa pagitan ng mga patakaran ng gobyerno at ng kagustuhan ng mga tao, na lalong nag-aalinlangan tungkol sa mga digmaan ng Amerika at sa papel ng Britain sa mga ito. Ang rally sa Fairford ay isa lamang sa maraming mga protesta na naganap sa buong Europa, na nagpapahiwatig na ang oposisyon sa digmaan laban sa Iran ay lumalaki at nagiging mas organisado.
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