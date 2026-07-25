Video| Yemeni Official: Kalimutan Ninyo ang mga Nakaraang Pag-atake; Ang Sitwasyon sa Pagkakataong Ito ay Lubhang Naiiba — Isang Babala ng Mas Malawak

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Yemeni Official: Kalimutan Ninyo ang mga Nakaraang Pag-atake; Ang Sitwasyon sa Pagkakataong Ito ay Lubhang Naiiba — Isang Babala ng Mas Malawakang Digmaan.
Isang mataas na opisyal ng Yemen ang nagbabala na ang kasalukuyang yugto ng labanan ay hindi maihahambing sa mga nakaraang pag-atake. Aniya, ang mga puwersa ng Yemen ay mayroon na ngayong mas advanced na mga kakayahan at isang mas malinaw na estratehiya upang tugunan ang mga banta ng Saudi Arabia at ng mga kaalyado nito. Ang kanyang pahayag ay nagpapahiwatig na ang Yemen ay handang maglunsad ng mas malaki at mas mapangwasak na mga operasyon kung ang pagsalakay at pagkubkob ay magpapatuloy, at ang mundo ay dapat maging handa para sa isang bagong yugto ng karahasan sa rehiyon.
Ayon sa opisyal, ang mga nakaraang pag-atake ay mga babala lamang, ngunit ang pagkakataong ito ay iba. Ang mga pwersa ng Yemen ay nag-deploy ng mga bagong sandata at taktika na hindi pa ginagamit noon, kabilang ang mga advanced na drone at missile system na may kakayahang tumama sa mga estratehikong target sa loob ng Saudi Arabia at ng United Arab Emirates nang may hindi pa naganap na katumpakan. Idinagdag niya na ang Yemen ay hindi na limitado sa mga defensive operations; ito ay handa na ngayong maglunsad ng mga opensibong aksyon na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa buong rehiyon.
Binigyang-diin din ng opisyal na ang Yemen ay may suporta ng mga kaalyado nito sa Axis of Resistance, at ang anumang pag-atake laban sa Yemen ay haharap sa isang nagkakaisang tugon mula sa buong prente ng paglaban. Nagbabala siya na ang Saudi Arabia at ang mga kaalyado nito ay dapat na muling isaalang-alang ang kanilang mga patakaran at wakasan ang kanilang pagkubkob at pagsalakay, kung hindi, sila ay haharap sa mga kahihinatnan na higit pa sa kanilang mga inaasahan. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng lumalaking kumpiyansa ng Yemen at ng Axis of Resistance sa kanilang kakayahang hamunin ang dominasyon ng Saudi Arabia at ng mga kaalyado nito sa rehiyon.
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