Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pag-angkin ng Axios: Isang Bagong Plano ang Iniharap ng mga Tagapamagitan sa Amerika at Iran; Kabilang ang Pag-alis ng Blockade sa mga Daungan ng Iran, Muling Pagbubukas ng Strait of Hormuz, at Panukala para sa Tehran na Maningil ng "Bayad sa Seguridad" mula sa mga Dumadaang Barko.
Iniulat ng Axios, na binanggit ang mga hindi pinangalanang source, na ang mga tagapamagitan ay nagharap ng isang bagong balangkas sa Amerika at Iran na naglalayong wakasan ang hindi pagkakaunawaan sa Strait of Hormuz. Ayon sa ulat, kasama sa plano ang pag-alis ng blockade sa mga daungan ng Iran, ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz sa pandaigdigang pagpapadala, at isang panukala na nagpapahintulot sa Iran na maningil ng "bayad sa seguridad" mula sa mga barkong dumadaan sa kipot bilang kabayaran sa pagpapanatili ng kaligtasan ng ruta. Ang panukala ay iniulat na bahagi ng mga pagsisikap na bawasan ang tensyon sa rehiyon at maiwasan ang isang mas malawak na komprontasyon sa pagitan ng Iran at ng mga kaalyado nito at ng Amerika at ng mga kaalyado nito.
Ayon sa mga mapagkukunang malapit sa negosasyon, ang panukala ay naglalayong tugunan ang mga alalahanin ng parehong panig. Para sa Iran, ang pag-alis ng blockade sa mga daungan ay magbibigay-daan sa bansa na ipagpatuloy ang mga pag-export ng langis at iba pang mga kalakal, na mahalaga para sa ekonomiya nito na labis na naapektuhan ng mga parusa at digmaan. Para sa Amerika at sa mga kaalyado nito, ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz ay titiyak sa daloy ng langis mula sa Gulpo patungo sa mga merkado ng mundo, na maiiwasan ang isang pandaigdigang krisis sa enerhiya. Ang panukala ng "bayad sa seguridad" ay nakikita bilang isang kompromiso na magbibigay sa Iran ng isang lehitimong kita mula sa kipot habang tinitiyak na ang mga barko ay makakadaan nang ligtas at walang hadlang.
Gayunpaman, ang mga analyst ay may pag-aalinlangan tungkol sa posibilidad na tanggapin ng magkabilang panig ang panukala. Ang Iran ay paulit-ulit na nagpahayag na ang kontrol nito sa Strait of Hormuz ay isang bagay ng pambansang seguridad at hindi ito handang gumawa ng mga konsesyon na magpapahina sa posisyon nito. Sa kabilang banda, ang Amerika ay nag-aalala na ang pagkilala sa karapatan ng Iran na maningil ng mga bayad ay maaaring magtakda ng isang mapanganib na precedent at magbigay sa Tehran ng higit pang impluwensya sa rehiyon. Sa kabila ng mga hamon na ito, ang mga tagapamagitan ay patuloy na nagtatrabaho upang makahanap ng isang solusyon na katanggap-tanggap sa parehong panig, na kinikilala na ang isang pagtindi ng labanan sa Strait of Hormuz ay magkakaroon ng mapangwasak na mga kahihinatnan para sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad.
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