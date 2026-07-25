Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ulat ng Amerikanong Midya tungkol sa Pakikilahok ng Bahrain at Kuwait sa mga Pag-atake sa Iran.
Ang pahayagang Wall Street Journal, na binanggit ang mga mapagkukuhang may alam, ay nag-claim na ang Bahrain at Kuwait sa unang pagkakataon ay direktang lumahok sa mga military operation laban sa Iran at tinarget ang mga military facility at lugar ng pag-iimbak ng mga drone at missile.
Ini-claim din ng pahayagang ito na ang UAE, sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga posibleng target at suporta sa depensa, ay sumuporta sa operasyon ng Bahrain at Kuwait; isang hakbang na ayon sa nasabing midya ay nagpapakita ng pagtaas ng koordinasyon sa tatlong Arabong bansang ito laban sa Iran.
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