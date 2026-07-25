Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Wall Street Journal: Ang Kheibar Shekan Missile ay Nagdudulot ng Pagkalito sa mga Sistema ng Amerika; Isang Bagong Hamon para sa mga Depensa ng US sa Gitnang Silangan.
Ang pahayagang Wall Street Journal, sa isang ulat na pinamagatang "Mura, Tumpak, at Nakamamatay; Ang Pinakamahusay na Misil ng Iran ay Nagiging Mas Mapanganib," ay sumulat na ang Kheibar Shekan missile ay naging pangunahing sandata ng Iranian missile arsenal at may mahalagang papel sa mga kamakailang pag-atake laban sa mga target ng Amerika. Ayon sa ulat, ang missile na ito, na may kakayahang umabot sa mga target sa layong hanggang 1,450 kilometro at may mataas na katumpakan, ay nagbigay sa Iran ng isang estratehikong bentahe sa pagharap sa mga sistema ng depensa ng Amerika at ng mga kaalyado nito sa rehiyon.
Ang Kheibar Shekan, na nangangahulugang "Tagapagwasak ng Kheibar," ay isang solid-fuel ballistic missile na may kakayahang magdala ng isang 1,500-kilogram na warhead at umabot sa bilis na hanggang Mach 8. Ang kanyang disenyo ay nagpapahintulot sa mabilis na paglulunsad at pagmamaniobra sa gitna ng paglipad, na ginagawa itong mahirap na harapin ng mga advanced na sistema ng depensa tulad ng Patriot at THAAD. Ayon sa mga eksperto, ang missile na ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang pasulong sa kakayahan ng Iran na magproyekto ng kapangyarihan at magdulot ng pinsala sa mga estratehikong target sa buong rehiyon.
Ang ulat ng Wall Street Journal ay nagbigay-diin na ang mababang halaga ng Kheibar Shekan kumpara sa mga sistema ng depensa ng Amerika ay lumilikha ng isang hindi kanais-nais na ratio ng gastos-pakinabang para sa Washington. Habang ang bawat missile ay tinatayang nagkakahalaga ng ilang daang libong dolyar, ang mga interceptor missile na ginagamit upang harapin ito ay nagkakahalaga ng milyun-milyon. Ang kawalan ng balanse na ito ay nagpapahirap sa Amerika na mapanatili ang isang epektibong depensa laban sa patuloy na pag-atake ng Iran, lalo na sa isang panahon ng pagtaas ng tensyon at limitadong badyet sa depensa. Idinagdag ng ulat na ang matagumpay na paggamit ng Kheibar Shekan sa mga kamakailang pag-atake laban sa mga base ng Amerika sa Jordan at Iraq ay nagpakita ng kanyang pagiging epektibo at nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa kakayahan ng Amerika na protektahan ang mga pwersa at interes nito sa Gitnang Silangan.
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