Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagsalakay ng mga Hacker ng Hanzala sa Communications Infrastructure ng Wisconsin, USA; Malawakang Pagkagambala sa Internet ang Iniulat at Babala ng Mas Malalaking Pag-atake.
Ang grupong hacktivist na kilala bilang "Hanzala" ay nag-anunsyo na, bilang tugon sa kamakailang mga aksyon ng Amerika sa rehiyon, kanilang pinuntirya ang pangunahing imprastraktura ng internet service provider na SupraNet Communications sa lungsod ng Madison, Wisconsin, sa isang cyber attack. Ayon sa pag-angkin ng grupo, ang pag-atake ay nagdulot ng malawakang pagkagambala sa mga serbisyo sa internet, na nakaapekto sa libu-libong mga negosyo, kumpanya, mga network ng gobyerno, at mga sentrong panglungsod, na nagresulta sa mga pagkaantala o kumpletong pagkaputol ng komunikasyon.
Ang grupong Hanzala, na kilala sa mga nakaraang cyber operations laban sa mga target ng Amerika at Israeli, ay nagbabala na ito ay bahagi lamang ng isang mas malawak na kampanya upang tugunan ang "mga krimen" ng Amerika laban sa mga bansa ng paglaban. Sa isang pahayag na inilathala sa kanilang mga channel sa Telegram, sinabi ng grupo na ang pag-atake ay naglalayong ipakita ang kahinaan ng digital infrastructure ng Amerika at ang kakayahan ng mga pwersa ng paglaban na magdulot ng pinsala sa puso ng kaaway nang hindi gumagamit ng tradisyonal na mga armas. Idinagdag nila na ang operasyong ito ay isang babala lamang, at ang mas malalaking pag-atake ay maaaring asahan kung ang Amerika ay magpapatuloy sa kanyang mga agresibong aksyon laban sa Iran at sa mga kaalyado nito.
Bagama't ang lawak ng pinsala ay hindi pa ganap na natutukoy, ang mga ulat mula sa mga lokal na mapagkukunan sa Wisconsin ay nagpapahiwatig na ang serbisyo ng internet sa Madison at sa mga nakapaligid na lugar ay nakaranas ng makabuluhang pagbagal at paulit-ulit na pagkaputol sa buong araw. Ang SupraNet Communications, isang pangunahing provider ng internet sa rehiyon, ay naglabas ng isang pahayag na kinukumpirma ang isang "cyber incident" at sinabi na ang kanilang mga technical team ay nagtatrabaho upang maibalik ang normal na serbisyo, bagama't hindi nila tinukoy kung kailan ganap na malulutas ang problema. Ang mga awtoridad ng pederal ay iniulat na nakikipag-ugnayan sa kumpanya upang imbestigahan ang insidente at tasahin ang lawak ng kompromiso ng data.
Ang pag-atakeng ito ay nagpapakita ng lumalaking kakayahan ng mga cyber forces na kaalyado ng Iran at ng Axis of Resistance na maglunsad ng mga nakakapinsalang operasyon laban sa kritikal na imprastraktura ng mga kaaway, kahit na sa loob ng teritoryo ng Amerika. Ipinapakita rin nito ang pagbabago sa kalikasan ng labanan, kung saan ang cyber warfare ay nagiging isang mahalagang harapan sa paghaharap sa pagitan ng Iran at ng mga kaaway nito. Ang mga eksperto sa cybersecurity ay nagbabala na ang mga ganitong uri ng pag-atake ay maaaring maging mas madalas at mas mapangwasak habang ang mga estado at non-state actors ay patuloy na nagpapaunlad ng kanilang mga kakayahan sa digital na pakikidigma.
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