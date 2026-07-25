Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Pag-atake ng Artilerya sa Timog Lebanon ng Rehimeng Zionist; Patuloy na Pagsalakay Laban sa mga Sibilyang Lugar.
Iniulat ng mga lokal na mapagkukunan ng Lebanon ang mga pag-atake ng artilerya ng hukbo ng rehimeng Zionist sa mga bayan ng Kfar Tibnit at Markaba, gayundin sa lugar sa pagitan ng mga bayan ng Beit Yahoun at Kounine sa timog Lebanon. Ang mga pag-atakeng ito ay naganap sa kabila ng kamakailang kasunduan sa pagitan ng Lebanon at Israel, na nilagdaan sa ilalim ng pamamagitan ng Estados Unidos, na naglalayong wakasan ang mga labanan at patatagin ang hangganan.
Ayon sa mga saksi, ang mga artilerya shell ay tumama malapit sa mga residential area, na nagdulot ng malaking pinsala sa mga ari-arian at naghasik ng takot sa mga sibilyan, partikular sa mga bata at matatanda. Ang mga pag-atake ay bahagi ng isang mas malawak na kampanya ng Israeli upang mapanatili ang kontrol sa mga estratehikong lugar sa timog Lebanon, sa kabila ng mga internasyonal na panawagan para sa pagtigil ng labanan at paggalang sa soberanya ng Lebanon.
Ang mga lokal na opisyal at mga grupo ng karapatang pantao ay kinondena ang mga pag-atakeng ito bilang isang paglabag sa internasyonal na batas at isang banta sa katatagan ng rehiyon. Nanawagan sila sa pandaigdigang komunidad na mamagitan at pilitin ang Israel na igalang ang mga kasunduan at itigil ang kanyang mga agresibong aksyon laban sa mga sibilyan. Sa kabila ng mga panawagan, ang rehimeng Zionist ay patuloy na nagsasagawa ng mga pag-atake, na nagpapakita ng kawalan nito ng paggalang sa buhay at karapatan ng mga Lebanese at Palestinian.
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