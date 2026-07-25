Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Hanggang Ngayon, 250,000 Pilgrim ang Umalis sa Shalamche Border at 50,000 Pilgrim ang Umalis sa Chazabeh Border.
Ang pinuno ng Hajj at Pilgrimage Organization ay nagsabi: "Ang mga caravan at iba pang mga pasilidad at serbisyo ay available sa mga border terminal, at maaaring gamitin ng mga pilgrim ang mga ito. Dahil sa init ng panahon, ipagpaliban ang inyong paglalakbay sa mga oras ng gabi at pamahalaan ang inyong oras ng paglalakbay."
...........
328
Your Comment