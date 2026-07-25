Video| Ang mga Tao ng Jask ay Kusang-loob at Armadong Nagbabantay sa mga Baybayin ng Islang Ito

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang mga Tao ng Jask ay Kusang-loob at Armadong Nagbabantay sa mga Baybayin ng Islang Ito.
Ang mga mamamayan ng Jask, isang baybaying lungsod sa timog ng Iran, ay kusang-loob na nagsagawa ng armadong pagbabantay sa kanilang mga baybayin upang protektahan ang kanilang lupain mula sa anumang panlabas na banta. Ang kanilang pagkilos ay nagpapakita ng diwa ng pambansang paglaban at ang kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang bansa sa kabila ng mga hamon ng digmaan.
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