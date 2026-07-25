Video| Malawakang Pagsalakay ng mga Militar ng Israeli sa Isang Nayon sa Nablus; 50 Palestinian ang Inaresto

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Malawakang Pagsalakay ng mga Militar ng Israeli sa Isang Nayon sa Nablus; 50 Palestinian ang Inaresto.
Ang mga militar ng rehimeng Zionist, sa isang pagsalakay kaninang madaling-araw sa nayon ng "Tall" sa timog-kanluran ng Nablus, ay nagsagawa ng paghahanap sa humigit-kumulang 70 tahanan at inaresto ang halos 50 Palestinian. Iniulat ng mga lokal na mapagkukunan na ang operasyon ay nagpapatuloy at ang bilang ng mga naaresto ay maaaring tumaas. Sa panahon ng pagsalakay, ang bahay ng ama ng martir na si "Faruq Adnan Ramadan" ay tinarget din. Ang kabataang Palestinian na ito ay nagkamartir kahapon sa isang pag-atake ng mga armadong settler—isang pag-atake na, ayon sa mga ulat, ay nagresulta sa apat na martir at apat na sugatan.
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