Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ano ang Nangyari sa mga Base ng Amerika sa Rehiyon sa Huling Araw ng Linggo?.
Sa huling araw ng linggo, ang mga base ng Amerika sa rehiyon ay patuloy na nakaranas ng malawakang pag-atake mula sa mga puwersa ng paglaban ng Iran, kabilang ang mga drone at missile strikes na naglalayon sa mga estratehikong target tulad ng mga command center, mga imbakan ng armas, at mga sistema ng depensa. Ang mga pag-atake ay nagdulot ng malawakang pinsala at pagkalito sa hanay ng mga kaaway, na nagpilit sa mga pwersang Amerikano na magsagawa ng mga emergency na hakbang upang protektahan ang kanilang mga tauhan at kagamitan.
...........
328
Your Comment