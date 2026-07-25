Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Guardian: Isang Tunay na Pagbabago ang Naganap sa Kakayahang Misil ng Iran.
Ang British media outlet, na binanggit ang mga eksperto, ay sumulat: "Ang tugon ng Iran sa mga mapang-aggresibong pag-atake ng Amerika ay nagpakita na ang pag-upgrade ng operational capability ng mga misil ng Iran, sa pamamagitan ng mga pagbabago sa teknolohiya at hardware ng mga misil na ito, ay nagresulta sa isang 'tunay na pagbabago' sa kakayahang misil ng Iran."
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