Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapatawag sa chargé d'affaires ng Kyiv at matinding babala ng Tehran kasunod ng pag-atake ng Ukraine sa isang komersyal na barko ng Iran sa Caspian Sea
Kasunod ng kriminal na pag-atake ng hukbo ng Ukraine sa isang komersyal na sasakyang-dagat ng Iran sa Caspian Sea na nagresulta sa pagkamartir ng isang marino at pagkasugat ng isa pa, ang pansamantalang chargé d'affaires ng Ukraine sa Tehran ay ipinatawag sa Ministeryo ng Ugnayang Panlabas at ang matinding protesta ng ating bansa ay ipinaalam sa kanya.
Inihayag ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas na ang Iran, sa pagtatanggol sa seguridad at pambansang interes nito batay sa prinsipyo ng lehitimong pagtatanggol, ay hindi mag-aalinlangan, at nagbabala na ang hakbang na ito ay hindi mananatiling walang tugon at ang responsibilidad para sa mga kahihinatnan ng pakikipagsapalarang ito ay nasa Kyiv at sa mga tagasuporta nito.
Tehran – Ahensyang Balita ng Tasnim – Kasunod ng military action ng Ukraine laban sa isang komersyal na sasakyang-dagat ng Iran sa Caspian Sea noong madaling-araw ng Sabado, 3 Mordad (Hulyo 25), ang pansamantalang chargé d'affaires ng bansang ito sa Tehran ay ipinatawag ni Manouchehr Moradi, Assistant Minister at Director-General ng Eurasia ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas, at ang matinding protesta ng Islamic Republic of Iran ay ipinaalam sa kanya. Sa pulong na ito, ang diplomat ng Ukraine ay pinaalalahanan na ang hakbang na ito ay hindi lamang isang hayagang paglabag sa mga pundamental na prinsipyo ng UN Charter, kundi nagpapakita rin ng pagpapatuloy ng hindi makatwiran at pagalit na diskarte ng Kyiv sa Iran.
Bilang resulta ng pagsabog na dulot ng pag-atakeng ito, isang Iranian marino ang nagmartir at isa pang tripulante ang nasugatan. Si Volodymyr Zelenskyy, Pangulo ng Ukraine, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang mensahe sa social network na X, habang kinukumpirma ang operasyong ito, ay inangkin na ang mga pwersa ng Ukraine ay nagtarget ng mga barkong may dalang mga kargamento ng militar na may kaugnayan sa Iran sa Caspian Sea. Tinanggihan ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Iran ang anumang pakikialam sa digmaan ng Russia at Ukraine, inilarawan ang hakbang na ito bilang isang pagtatangka na palawakin ang saklaw ng tunggalian sa rehiyon, at nanawagan para sa isang mapagpasiyang tugon mula sa UN Security Council at sa European Union.
Inihayag din ng Tehran na, batay sa prinsipyo ng lehitimong pagtatanggol, hindi ito mag-aalinlangan sa pagprotekta sa seguridad at pambansang interes nito at ang hakbang na ito ay hindi mananatiling walang tugon. Si Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas, sa isang tawag sa telepono kay Kaja Kallas, ang responsable sa foreign policy ng European Union, habang kinokondena ang pagsalakay na ito, ay nagdiin sa pangangailangan ng internasyonal na pananagutan sa mga may sala at tagasuporta ng kriminal na hakbang na ito.
..........
328
Your Comment