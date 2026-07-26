Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Inihayag ng New York Times ang mga pangunahing dahilan ng pagtigil ng mga pag-atake ng Amerika
Umatras si Trump sa malawakang pagdidiin ng tensyon sa Iran matapos siyang bigyan ng babala ng mga tagapayo tungkol sa mga kahihinatnan nito.
Kabilang sa mga alalahanin ang ang pagdidiin ng digmaan ay maaaring magpababa sa mga reserba ng Patriot interceptor missiles at iba pang air defense munition ng Amerika sa Kanlurang Asya sa isang nakababahalang antas.
Ang pag-aalala tungkol sa pagpapalawak ng digmaan sa rehiyon, ang kahinaan ng mga Arabong kaalyado ng Washington sa mga pag-atake ng Iran, ang mga kahihinatnan sa pandaigdigang ekonomiya, at ang pagdidiin ng krisis sa enerhiya at mga refugee ay binanggit din bilang iba pang mga pagsasaalang-alang ng White House.
New York – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pahayagang New York Times, sa isang analitikal na ulat, ay nagsiwalat ng mga likod-ng-eksenang dahilan ng desisyon ni Donald Trump na pansamantalang ihinto ang mga military operations laban sa Iran. Ayon sa isinulat ng pahayagang ito, ang Pangulo ng Amerika, matapos makatanggap ng seryosong babala mula sa kanyang nakatataas na military at security advisers, ay tumanggi na palawakin ang saklaw ng labanan.
Batay sa inilabas na impormasyon, ang isa sa pinakamahalagang alalahanin ng Pentagon ay ang mapanganib na pagbaba ng mga reserba ng Patriot interceptor missiles at iba pang air defense munition sa Kanlurang Asya. Nagbabala ang mga military officials na ang pagpapatuloy ng malawakang pag-atake ay maaaring magpababa sa mga reserbang ito sa isang antas na magdudulot ng malubhang pagkagambala sa kakayahang depensiba ng Amerika sa rehiyon. Bukod dito, ang White House ay nag-aalala rin tungkol sa pagpapalawak ng saklaw ng digmaan sa iba pang bahagi ng rehiyon, ang kahinaan ng kanilang mga Arabong kaalyado sa posibleng pag-atake ng Iran, at ang mabibigat na kahihinatnan nito sa pandaigdigang ekonomiya at pagdidiin ng krisis sa enerhiya at mga refugee. Binanggit din ng New York Times ang mga likod-ng-eksenang diplomatikong pagsisikap ng Oman upang bawasan ang mga tensyon, na may mahalagang papel sa paggawa ng desisyon ng White House. Hanggang Hulyo 26, 2026, ang White House ay tumanggi na gumawa ng opisyal na pahayag tungkol sa ulat na ito.
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