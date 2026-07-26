Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Inangkin ng CBS: Ang pag-uusap ng Iran at Oman tungkol sa Strait of Hormuz ay umunlad
Inangkin ng network na CBS na ang pag-uusap ng Iran at Oman tungkol sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at ng mga territorial waters ng bawat isa sa kanila sa rehiyong ito ay umunlad.
Ayon sa ulat ng IRNA, ang CBS, na binanggit ang dalawang regional sources, ay nagpahayag na habang ang lahat ay gumagalaw sa positibong direksyon, ang diplomasya ay nangangailangan ng mas maraming oras upang makamit ang kasunduan.
Tehran – Ahensyang Balita ng IRNA – Ang American news network na CBS, na binanggit ang dalawang regional sources, ay nag-ulat na ang pag-uusap ng Iran at Oman tungkol sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at ng territorial waters ng dalawang bansa sa rehiyong ito ay umunlad. Batay sa ulat na ito, bagama't ang proseso ng negosasyon ay nasa positibong landas, ang diplomasya upang makamit ang pangwakas na kasunduan ay nangangailangan pa rin ng mas maraming oras.
Ang mga opisyal ng Oman noong Biyernes (Hulyo 24) ay naglakbay sa Tehran upang isagawa ang mga pag-uusap na ito. Ang diplomatikong hakbang na ito ay kasabay ng desisyon ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, na ihinto ang airstrike laban sa Iran; mga pag-atake na hanggang noon ay nagpatuloy sa loob ng 13 magkakasunod na gabi. Ayon sa mga regional sources, ang pagtigil ng mga pambobomba ay isang sinadyang hakbang upang maiwasan ang pagkagambala sa mga sensitibong harapang pag-uusap na ito. Ang mga opisyal ng Amerika ay malapit na nagmamasid sa mga pagbabago ng mga pag-uusap na ito at si Trump ay muling nagdiin noong Biyernes sa harap ng mga mamamahayag na ang Iran ay "mahilig sa kasunduan," ngunit idinagdag na "sa palagay ko hindi sila handa" at "hindi pa dumating ang oras."
Dapat tandaan na noong Hulyo 11, ang mga Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran at Oman ay nag-usap sa Muscat tungkol sa paglalayag sa Strait of Hormuz at sumang-ayon na ipagpatuloy ang negosasyon sa teknikal at pampulitikang antas upang makamit ang kasunduan batay sa internasyonal na batas. Ayon din sa isang ulat ng network na CNN, ang Oman ay nagsumite ng isang plano para sa pamamahala ng maritime traffic sa Strait of Hormuz sa pamamagitan ng dalawang magkahiwalay na ruta.
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