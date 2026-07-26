Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tweet ni Qalibaf matapos ang isandaang dolyar na langis: Pinarusahan nila ang kanilang mga sarili gamit ang tatlong-digit na langis!
Ang Tagapagsalita ng Parlamento, sa pamamagitan ng paglalathala ng isang larawan sa kanyang user account, ay ginawang katatawanan ang mga problema na dumating sa Amerika at ang pagtawid ng pandaigdigang presyo ng langis sa isandaang dolyar na marka at sumulat:
"Nais nilang parusahan ang Iran.
Ngunit pinarusahan nila ang kanilang mga sarili gamit ang tatlong-digit na langis.
Estratehiya 10 sa 10!"
Ang inilathalang larawan ay isa sa mga kilalang internet memes na ginagamit ng mga user upang ipakita ang hangal na pananakit ng iba sa kanilang mga sarili at pagpapakita ng kanilang sarili bilang api.
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