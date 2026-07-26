Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni Ahmad al-Shara: Wala kaming Intensyon na Makialam sa Militar sa Lebanon; Nagnanais ng Diplomatikong Solusyon sa Krisis sa Pagitan ng Lebanon at Israel.
Si Ahmad al-Shara, ang pinuno ng pansamantalang pamahalaan ng Syria, na nagbigay-diin na ang Damascus ay hindi naghahanap ng military intervention sa Lebanon, ay nagpahayag na ang Syria ay nakikipag-ugnayan sa gobyerno ng Lebanon upang makahanap ng mga solusyon upang matulungan ang seguridad ng bansa, at ang paglutas ng krisis sa Lebanon ay walang solusyon lamang sa seguridad. Idinagdag niya na ang Damascus ay sumusunod sa isang komprehensibong diskarte upang malutas ang krisis na ito, at ang anumang kawalang-tatag at kaguluhan sa Lebanon ay direktang makakaapekto sa seguridad at katatagan ng Syria.
Binigyang-diin ni Al-Shara na ang Syria ay may malalim na interes sa katatagan ng Lebanon, dahil ang anumang kaguluhan sa Lebanon ay maaaring kumalat sa Syria at magpalala sa mga umiiral na hamon sa seguridad na kinakaharap ng bansa. Idinagdag niya na ang Damascus ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga Lebanese na partido upang hikayatin ang diyalogo at mabawasan ang tensyon, at ang gobyerno ng Syria ay handang magbigay ng tulong sa anumang pagsisikap na makamit ang isang mapayapang resolusyon sa hidwaan sa pagitan ng Lebanon at Israel.
Ang pahayag ni Al-Shara ay dumating sa isang panahon ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Lebanon at Israel, kung saan ang mga pag-atake sa hangganan at ang mga alalahanin tungkol sa isang mas malawak na digmaan ay lumalaki. Ang pagtanggi ng Syria na makialam sa militar ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanais na maiwasan ang karagdagang komplikasyon sa rehiyon at tumuon sa mga panloob na hamon nito. Gayunpaman, ang kanyang diin sa isang komprehensibong diskarte ay nagpapahiwatig na ang Syria ay nananatiling nakatuon sa pagtataguyod ng katatagan sa Lebanon sa pamamagitan ng diplomatikong paraan, na kinikilala na ang isang matatag na Lebanon ay mahalaga para sa sarili nitong seguridad at kasaganaan.
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