Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkadismaya ng mga Zionist sa pagkabigo ng Amerika na baguhin ang ekwasyon ng digmaan sa Iran
Ang pahayagang Maariv, sa pagpapatuloy ng ulat nito tungkol sa muling pagsisimula ng digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika, ay nagdiin: Ang hukbo ng Amerika ay makabuluhang nadagdagan ang bilang ng mga pag-atake nito sa Iran at nagpakita ng labis na sigasig para sa mga pag-atakeng ito, ngunit ano nga ba ang aktwal na resulta ng mga pag-atakeng ito?
Sa pagpapatuloy ng ulat na ito, nakasaad na ang mga Iranian ay nagawang ibalik ang sitwasyon at maimpluwensyahan ang pandaigdigang ekonomiya at ngayon ay naging isang maimpluwensyang puwersa sa pandaigdigang ekonomiya; kung saan isinara ng Iran ang Strait of Hormuz at, sa tulong ng mga kaalyado nito sa Yemen, ay naghahanda rin na isara ang Bab el-Mandeb Strait.
Idinagdag ng pahayagang Zionist na Maariv: Samantala, ang mga Amerikano ay nagsasagawa ng isang huling depensibong labanan sa Iran at tina-target ang mga lugar sa timog-kanluran ng bansang ito, ngunit sa kabila ng mataas na antas ng mga pag-atake, hindi ito humantong sa pagsuko ng Iran at pagbagsak ng sistema, at tiyak na hindi rin ito hahantong sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz.
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