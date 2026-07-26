Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bagong pagsalakay ng Zionist regime sa kanlurang labas ng Daraa
Iniulat ng Syrian media ang panibagong pagsalakay ng mga Zionist sa kanlurang labas ng Daraa sa timog Syria.
Ang mamamahayag ng Al-Akhbariya ay nag-ulat: Ang mga sumasakop na pwersang Israeli kaninang madaling-araw ay pumasok sa dalawang nayon ng "Ma'ariyah" at "Al-Aridah" sa lugar ng Hawd al-Yarmouk sa kanlurang labas ng Daraa.
Batay sa ulat na ito, ang mga pwersang ito, na binubuo ng tatlong military vehicles at isang bulldozer, ay pumasok sa lugar at, habang binubuksan ang mga daan, ay nagtayo ng isang checkpoint sa loob ng nayon ng "Al-Aridah."
Damascus – Ahensyang Balita ng Syria (SANA) – Ang military at local sources sa timog Syria kaninang madaling-araw ng Linggo ay nag-ulat ng pagpasok ng isang military group ng Zionist regime sa kanlurang labas ng lalawigan ng Daraa. Ayon sa ulat ng mamamahayag ng Al-Akhbariya network, ang mga pwersang ito, na kinabibilangan ng tatlong military vehicles at isang bulldozer, kaninang madaling-araw ay pumasok sa mga nayon ng "Ma'ariyah" at "Al-Aridah" sa lugar ng Hawd al-Yarmouk at matapos buksan ang mga daang lupa ay nagtayo ng isang checkpoint sa loob ng nayon ng "Al-Aridah."
Ang Damascus ay paulit-ulit na kinondena ang mga land at air violations ng hukbo ng Israel sa lalim ng teritoryo nito at inilarawan ang mga ito bilang hayagang paglabag sa pambansang soberanya at internasyonal na resolusyon. Ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Syria ay dati nang, sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga liham sa United Nations, nanawagan para sa agarang aksyon ng Security Council upang ihinto ang mga pag-atakeng ito at pilitin ang Zionist regime na umalis sa mga sinasakop na lugar.
Hanggang Hulyo 26, 2026, ang hukbo ng Zionist regime ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito at wala pang karagdagang detalye ang nailabas tungkol sa mga layunin o tagal ng presensya ng military patrol na ito sa rehiyon. Ang field sources ay nag-ulat din ng pagpapatuloy ng presensya ng mga sundalong Zionist sa kanlurang labas ng Daraa at ng kanilang pansamantalang pagtayo sa labas ng nayon ng "Al-Aridah."
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