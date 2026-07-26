Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-urong mula sa opsyon ng pagdidiin; bakit pansamantalang umiiwas si Trump sa pagpapalawak ng paghaharap sa Iran?
Ang mga kamakailang ulat ng internasyonal na media kabilang ang New York Times at Axios ay nagpapakita na ang White House sa kasalukuyang yugto ay umiwas sa pagpapalawak ng military operations laban sa Iran. Ang matinding pagbaba ng mga reserba ng Patriot defense missiles sa rehiyon, ang pag-aalala tungkol sa matinding pagbabagu-bago sa pandaigdigang merkado ng enerhiya, at ang babala ng ilang nakatataas na tagapayo tungkol sa mabibigat na gastos ng isang digmaan ng pagkapagod ay binanggit bilang ilan sa pinakamahalagang dahilan ng desisyong ito at taktikal na paghinto.
Gayunpaman, binigyang-diin ng mga analista na ang idineklarang pagbabawas ng tensyon na ito ay hindi kinakailangang nangangahulugan ng pag-abandona sa military option, ngunit maaaring isang uri ng estratehikong muling pagsasaayos at bahagi ng cognitive operation upang lumikha ng maling kalkulasyon. Sa ganitong kumplikadong kapaligiran, ang sabay-sabay na pagsubaybay sa mga paggalaw sa larangan at mga signal ng media ay nakakuha ng dobleng kahalagahan para sa tumpak na pag-unawa sa mga susunod na hakbang ng Washington.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Habang ang mga tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran sa mga nakalipas na linggo ay umabot sa kanilang rurok, ang bagong datos ay nagpapahiwatig na ang pamahalaan ni Donald Trump, hindi bababa sa pansamantala, ay umatras mula sa military brink. Ayon sa isinulat ng New York Times at Axios, ang White House, matapos kumonsulta sa mga nakatataas na military at security advisers nito, ay nakarating sa konklusyon na ang pagsulong ng isang malawakang offensive campaign sa kasalukuyang kalagayan ay nahaharap sa mga seryosong hadlang.
Batay sa inilabas na impormasyon, ang isa sa pinakamahalagang dahilan ng pagtigil ng mga pag-atake ay ang mapanganib na pagbaba ng mga reserba ng Patriot interceptor missiles sa mga base ng Amerika sa Kanlurang Asya. Isang matataas na opisyal ng Pentagon na tumangging ipakilala ang kanyang pangalan ay nagsabi sa Axios network na "ang rate ng pagkonsumo ng mga munition na ito sa 13 gabi ng magkasalungat na pag-atake sa Iran ay lumampas sa mga paunang pagtataya at ang kasalukuyang mga reserba ay hindi sapat upang tumugon sa posibleng malawakang banta." Ang alalahaning ito ay tumindi nang ang isang Iranian missile noong unang bahagi ng linggong ito ay nakalampas sa defense shield at pumatay ng tatlong sundalong Amerikano sa isang base sa silangang Jordan.
Bukod sa mga military limitations, ang matinding pagbabagu-bago sa pandaigdigang merkado ng enerhiya at ang pagtaas ng presyo ng langis sa higit sa 120 dolyar sa mga nakaraang araw ay nagpataw ng lumalaking presyon sa White House. Kasabay nito, ang Oman at Qatar ay nagsimula rin ng aktibong pamamagitan upang bawasan ang mga tensyon; isang bagay na nagpa-angkop sa kapaligiran para sa isang taktikal na paghinto sa mga pag-atake.
Gayunpaman, naniniwala ang mga military analyst na ang pansamantalang paghinto na ito ay hindi dapat bigyang-kahulugan bilang isang pagtatapos ng paghaharap. Batay sa ulat ng Axios, ang ilang mga tagapayo ni Trump ay naniniwala na ang "maximum pressure" sa anyo ng mga pinpoint airstrike ay maaaring pilitin ang Tehran na tanggapin ang mas mahigpit na mga kondisyon. Samantala, ang ebidensya ay nagpapakita na ang hukbo ng Amerika ay naglilipat ng mga karagdagang defense system at long-range weapons sa rehiyon, na maaaring maging tanda ng paghahanda para sa susunod na yugto ng paghaharap. Hanggang Hulyo 26, 2026, ang White House ay tumanggi na gumawa ng opisyal na pahayag tungkol sa mga ulat na ito at nilimitahan lamang ang sarili sa pagbibigay-diin sa "pagsusuri ng lahat ng mga opsyon sa mesa."
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