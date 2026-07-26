Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bumalik ang mga Lebanese sa "Zawtar Gharbieh"; ang laki ng pagkawasak ay higit sa inaakala.
Sa pagbabalik ng mga mamamayang Lebanese sa lugar ng Zawtar Gharbieh sa timog ng kanilang bansa, ang laki ng pagkawasak na iniwan ng mga pag-atake ng Zionist regime ay lalong naging maliwanag.
60 porsyento ng mga tirahan sa lugar na ito ay ganap na nawasak at ang natitirang 40 porsyento ay nagtamo rin ng matinding pinsala. Ang mga kalsada, mga network ng tubig at kuryente ay lubhang napinsala at walang serbisyo ang ibinibigay sa lugar na ito.
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