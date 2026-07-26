Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Malawakang sunog sa timog-kanluran ng France, malawakang paglikas sa rehiyon
Inihayag ng mga opisyal ng France na ang matinding sunog sa rehiyon ng Gironde, kung saan matatagpuan ang lungsod ng Bordeaux, ay nananatiling wala sa kontrol at tanging kagabi lamang, 55,000 katao pa mula sa limang lugar sa timog-kanluran ng lungsod na ito ang inilikas. Sa mga paglikas na ito, ang bilang ng mga lumikas sa rehiyon ng Gironde ay umabot sa humigit-kumulang 220,000 katao.
Paris – Ahensyang Balita ng France – Ang matinding sunog sa kagubatan sa rehiyon ng Gironde sa timog-kanluran ng France, na nagsimula noong Huwebes, ay nananatiling hindi napipigilan at pinilit ang mga lokal na awtoridad na mag-isyu ng mas malawakang utos ng paglikas sa mga residente. Batay sa pinakabagong datos ng disaster management organization ng France, tanging kagabi lamang, 55,000 katao pa mula sa limang residential area sa katimugang labas ng lungsod ng Bordeaux ang inilikas, na nagdala sa kabuuang bilang ng mga lumikas sa rehiyong ito sa humigit-kumulang 220,000 katao.
Ang Ministry of Interior ng France, sa pag-deploy ng halos 1,700 bumbero at mabibigat na kagamitang panghimpapawid, ay nagpapatuloy sa mga pagsisikap na pigilan ang nagngangalit na apoy, ngunit ang pag-ihip ng mainit at tuyong hangin at ang temperaturang higit sa 40 degrees Celsius sa rehiyong ito ay lubhang nagpahirap sa mga kondisyon para sa pagsugpo ng apoy. Ayon sa ulat ng BFM TV, hanggang ngayon, higit sa 18,000 ektarya ng kagubatan sa rehiyong ito ang nasunog, na 40 porsyento na mas mataas kumpara sa nakaraang araw. Ang rehiyong ito, na kilala bilang "berdeng baga" ng France, ay nakasaksi rin ng malawakang sunog noong tag-araw ng 2022 na sumira sa 21,000 ektarya ng kagubatan nito.
Si Emmanuel Macron, Pangulo ng France, sa pagpapahayag ng pakikiramay sa mga lumikas na pamilya, ay pinuri ang mga bumbero at rescue workers para sa kanilang walang-pagod na pagsisikap at nangako na ang pamahalaan, sa pamamagitan ng pagpapabilis sa proseso ng muling pagtatayo at kompensasyon sa mga pinsala, ay nakatayo sa tabi ng mga biktima. Sa isang mensahe sa social network na X, tinawag niya ang insidenteng ito bilang "isang ekolohikal at makataong sakuna" at binigyang-diin ang pangangailangan na palakasin ang mga imprastraktura ng pag-iwas at pagharap sa mga epekto ng climate change.
Kasabay nito, ang mga inilabas na larawan mula sa rehiyon ay nagpapakita na ang makapal na usok ay bumabalot sa abot-tanaw ng Bordeaux at nagpapakulay ng orange sa kalangitan nito. Maraming pamilya ang umalis sa kanilang mga tahanan nang walang mahahalagang gamit at tanging may mga identification card lamang, at pansamantalang inilagay sa mga gymnasium at temporary accommodation centers. Hanggang Hulyo 26, 2026, ang firefighting operations ay nagpapatuloy pa rin at hinimok ng mga lokal na awtoridad ang mga tao na umiwas sa anumang hindi kinakailangang paggalaw sa mga apektadong lugar.
..........
328
Your Comment