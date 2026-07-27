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Ang kampanya ng pambobomba sa Strait of Hormuz ay umabot na sa katapusan ng pagiging epektibo nito

27 Hulyo 2026 - 06:48
News ID: 1845544
Ang kampanya ng pambobomba sa Strait of Hormuz ay umabot na sa katapusan ng pagiging epektibo nito

Ang kampanya ng pambobomba sa Strait of Hormuz ay umabot na sa katapusan ng pagiging epektibo nito.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang kampanya ng pambobomba sa Strait of Hormuz ay umabot na sa katapusan ng pagiging epektibo nito

Pag-amin ng mamamahayag ng Zionist-American na Axios:

Ang nakatataas na military commander ng Estados Unidos sa Gitnang Silangan, si Admiral Brad Cooper, ay nagrekomenda na ang kampanya ng pambobomba sa paligid ng Strait of Hormuz ay itigil, dahil ito ay umabot na sa kisame ng pagiging epektibo nito at wala na itong karagdagang operational return.

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