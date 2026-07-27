Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang kampanya ng pambobomba sa Strait of Hormuz ay umabot na sa katapusan ng pagiging epektibo nito
Pag-amin ng mamamahayag ng Zionist-American na Axios:
Ang nakatataas na military commander ng Estados Unidos sa Gitnang Silangan, si Admiral Brad Cooper, ay nagrekomenda na ang kampanya ng pambobomba sa paligid ng Strait of Hormuz ay itigil, dahil ito ay umabot na sa kisame ng pagiging epektibo nito at wala na itong karagdagang operational return.
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