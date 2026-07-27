Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-aalala ni Zelensky sa pagbubukas ng bagong prente ng digmaan sa Iran
Ang Pangulo ng Ukraine, sa pagbibigay-katwiran sa drone attack sa isang Iranian vessel sa Caspian Sea na nagresulta sa pagkamartir ng isang marino, ay inangkin na ang Iran ay kumilos laban sa kanyang bansa sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga armas sa Russia.
Ito ay sa kabila ng katotohanang paulit-ulit na tinanggihan ng Iran ang anumang pakikilahok sa digmaan laban sa Ukraine.
Si Zelensky, sa pagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa anumang pag-atake ng Iran sa Ukraine, ay nagsabi: Dapat tayong maging maingat at gawin ang lahat upang hindi mabuksan ang isang bagong prente sa digmaan, ngunit dapat tayong maging makatotohanan. Umaasa ako na hindi palalakasin ng Iran ang mga pag-atake nito, gayunpaman, dapat tayong maging handa para sa anumang posibilidad.
Kyiv – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Volodymyr Zelensky, Pangulo ng Ukraine, sa kanyang pinakabagong mga pahayag tungkol sa mga kamakailang tensyon sa Islamic Republic of Iran, habang binibigyang-katwiran ang drone attack noong Sabado (Hulyo 25) sa isang komersyal na sasakyang-dagat ng Iran sa Caspian Sea, ay nagbabala na ang kanyang bansa ay handa para sa anumang posibleng pagdidiin mula sa Tehran. Ang nabanggit na pag-atake, na nagresulta sa pagkamartir ng isang Iranian marino at pagkasugat ng isa pang tripulante, ay inilarawan ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Iran bilang "mapanganib na pakikipagsapalaran" at "hayagang paglabag sa internasyonal na batas."
Si Zelensky, sa isang panayam na ang mga bahagi nito ay ipinalabas noong Lunes sa telebisyon ng Ukraine, ay inulit ang kanyang naunang paratang na ang Iran ay nagpadala ng mga armas at military equipment sa Russia at ito ang pangunahing dahilan ng tunggaliang ito; isang paratang na paulit-ulit na tinawag ng mga opisyal ng Islamic Republic bilang "walang batayan" at "propaganda" at iginiit ang kanilang neutral na posisyon sa digmaan ng Ukraine.
Ang Pangulo ng Ukraine, sa kabila ng kanyang matalas na tono, ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa pagpapalawak ng saklaw ng paghaharap sa Iran at sinabi: "Dapat tayong maging maingat at gawin ang lahat upang hindi mabuksan ang isang bagong prente sa digmaan, ngunit kasabay nito, dahil sa pagiging kumplikado ng sitwasyon, dapat tayong maging makatotohanan at maging handa para sa lahat ng mga senaryo." Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na ang ilang mga military analyst ay naniniwala na ang tensyon sa Caspian Sea, na dati ay malayo sa mga labanan sa Persian Gulf at Red Sea, ay maaaring mangahulugan ng pagpasok ng sensitibong rehiyong ito sa mga bagong ekwasyon. Hanggang Hulyo 27, 2026, walang opisyal na reaksiyon mula sa Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine o Russia ang nailabas tungkol sa mga pahayag na ito.
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