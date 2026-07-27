Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sepah: Ang epiko ng Mersad ay ang makasaysayang tugon ng mamamayang Iran sa daloy ng pagkukunwari
Ang Public Relations ng Islamic Revolutionary Guard Corps, sa isang pahayag sa okasyon ng anibersaryo ng Operation Mersad, ay itinuring ang operasyong ito bilang isa sa mga pagpapakita ng kapangyarihan at pananaw ng mamamayang Iran sa pagharap sa grupong Munafiqin at idiniin: Ang pagsalakay ng mga Munafiqin sa Iran, sa suporta ng mga dayuhang kapangyarihan, ay winasak ng paglaban at determinasyon ng mamamayang Iran at nagbigay ng makasaysayang aral sa mga taksil sa bansa.
Ang Sepah, sa pagtukoy sa kasaysayan ng suporta ng dominasyong sistema sa mga Munafiqin at sa papel ng grupong ito sa mga pagbabago sa mga nakaraang taon, ay itinuring ang pagiging alerto, pagkakaisa, at pambansang integrasyon bilang salik sa pagsasawalang-bisa ng mga pakana ng kaaway at binigyang-diin ang pagpapatuloy ng landas ng rebolusyon at pagpapanatili ng kapangyarihan ng bansa.
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