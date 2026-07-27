Video| Mga Arabong Source: American Base sa Erbil ay Tinamaan ng Drone Attack

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Arabong Source: American Base sa Erbil ay Tinamaan ng Drone Attack; Patuloy na Pagtaas ng Tensyon sa Iraq.
Iniulat ng mga Arabong source na ang isang American base sa Erbil, ang kabisera ng Kurdistan Region ng Iraq, ay tinamaan ng isang drone attack. Ang pag-atake, na pinaniniwalaang isinagawa ng mga pwersang kaalyado ng Iran, ay nagdulot ng pinsala sa imprastraktura ng base at nagpilit sa mga pwersang Amerikano na magsagawa ng mga emergency na hakbang upang protektahan ang kanilang mga tauhan at kagamitan.
Ayon sa mga ulat, ang drone ay bumagsak malapit sa isang pangunahing pasilidad ng militar sa loob ng base, na nagresulta sa malalaking pagsabog at sunog. Ang mga sibilyang naninirahan malapit sa base ay nag-ulat na nakarinig ng malalakas na pagsabog at nakakita ng mga haligi ng usok na tumataas mula sa lugar. Ang mga lokal na opisyal ay naglabas ng isang pahayag na kinukumpirma ang pag-atake at sinabi na ang isang imbestigasyon ay isinasagawa upang matukoy ang pinagmulan ng drone at ang lawak ng pinsala.
Ang insidenteng ito ay bahagi ng patuloy na pag-atake laban sa mga base ng Amerika sa Iraq at Syria, na nagpapakita ng kakayahan ng mga pwersa ng paglaban na maglunsad ng mga tumpak na pag-atake laban sa mga estratehikong target sa buong rehiyon. Ang mga pag-atake ay dumating sa isang panahon ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Iran at ng mga kaalyado nito at ng Amerika, kung saan ang mga diplomatikong pagsisikap na bawasan ang hidwaan ay tila natigil. Ang mga pwersang Amerikano sa Iraq ay nasa mataas na alerto, at ang mga karagdagang hakbang sa seguridad ay ipinatupad upang maprotektahan ang mga tauhan at kagamitan mula sa mga hinaharap na pag-atake. Ang pag-atake sa Erbil ay nagpapakita na ang mga pwersa ng paglaban ay may kakayahang tumama sa mga base ng Amerika kahit na sa mga lugar na itinuturing na ligtas, na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa seguridad ng mga puwersang Amerikano sa buong rehiyon.
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