Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Haaretz: Pinapalo ng Israel ang tambol ng digmaan laban sa Iran, ngunit hindi nakikisabay si Trump sa himig na ito
Isinulat ng Haaretz: Kung ang krisis ay hindi kumalat sa mga bansa sa paligid ng Persian Gulf, malamang na ang West Bank ang magiging susunod na pokus ng mga tensyon.
Tel Aviv – Pahayagang Haaretz – Ang Hebrew-language na pahayagang ito, sa isang pagsusuri ng lumalaking estratehikong hindi pagkakasundo sa pagitan ng Washington at Tel Aviv, ay sumulat na si Benjamin Netanyahu at ang mga ekstremista ng kanyang gabinete ay pumapalo ng tambol ng digmaan laban sa Iran, ngunit si Donald Trump ay hindi handa na sumabay sa militar na ritmong ito. Ayon sa ulat ng Haaretz, ang mga matataas na opisyal ng Israel sa mga nakalipas na linggo ay nagpataw ng mga likod-ng-eksenang panggigipit sa White House upang palakasin ang mga pag-atake at direktang i-target ang mga nuclear facility ng Iran, ngunit ang tugon ng Washington ay tahasang negatibo.
Ang estratehikong pagkakasalungatan na ito ay nagiging maliwanag sa panahon na ang mga ulat ng New York Times at Wall Street Journal ay nagpapahiwatig din na si Trump, dahil sa mga military at economic limitations, ay mas pinipili na sundan ang landas ng diplomasya sa pamamagitan ng pamamagitan ng Oman. Sa kabilang banda, si Netanyahu, na nahaharap sa mga panloob na krisis at presyon ng opinyon publiko, ay naghahanap na baguhin ang mga ekwasyon sa larangan para sa kanyang politikal na kaligtasan. Nagbabala rin ang Haaretz na kung ang kasalukuyang krisis ay hindi kumalat sa mga bansa sa paligid ng Persian Gulf, malamang na ang West Bank ang magiging susunod na pokus ng mga tensyon; isang rehiyon na mula sa mga buwan na ang nakalipas, dahil sa pagdidiin ng settlement at mga kalat-kalat na labanan, ay nasa bingit ng pagsabog. Hanggang Hulyo 27, 2026, ang opisina ng Punong Ministro ng Zionist regime at ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagsusuring ito.
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