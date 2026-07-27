Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang mga nawawalang gamit ng mga pilgrim ng Arba'een ay ipapadala sa kanilang mga tahanan
Noong nakaraang taon, sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga nawawalang gamit ng mga pilgrim sa Iraq na may Samah identification code at ang kanilang mga may-ari ay hindi natagpuan sa daan ay ipinadala sa nakarehistrong address sa sistema.
Ngayong taon, ang programang ito ay nagpapatuloy; ang mga pilgrim, pagkatapos magparehistro sa Samah system, ay dapat ilagay ang kanilang personal na QR code sa kanilang mga personal na gamit at maging sa kanilang mga mobile phone upang kung ang isang gamit ay mawala sa Iraq, isang simpleng pag-scan ay makakapagbalik nito sa may-ari.
Tehran – Ahensyang Balita ng Tasnim – Ang Central Arba'een Headquarters ay nagpahayag na ang programa ng pagbabalik ng mga nawawalang gamit ng mga pilgrim sa panahon ng Arba'een ng Husayni ay ipapatupad para sa ikalawang magkakasunod na taon. Batay sa programang ito, ang mga pilgrim na nagparehistro sa pamamagitan ng Samah system, sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang personal na QR code sa kanilang mga personal na bagay, kung sakaling mawala ang kanilang mga gamit sa daan ng paglalakad mula sa Najaf patungong Karbala o sa iba pang bahagi ng Iraq, ay magkakaroon ng kakayahang makilala at maibalik ang mga ito.
Ayon sa mga opisyal ng Arba'een Headquarters, noong nakaraang taon, mahigit 3,000 nawawalang gamit kabilang ang mga identification card, mobile phone, bag, at maleta ang naibalik sa kanilang mga may-ari gamit ang pamamaraang ito. Ngayong taon, ang prosesong ito, sa koordinasyon ng pulisya ng Iraq at ng mga service committee, ay inilunsad sa lahat ng border terminal at pangunahing mga prusisyon, at ang mga pilgrim ay maaaring mabawi ang kanilang mga gamit sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code ng mga tauhan na naka-istasyon sa mga service booth.
Dapat tandaan na ang Samah system, bilang isang komprehensibong sistema ng pamamahala ng mga paglalakbay ng Arba'een, ay nagtatala ng personal na impormasyon at eksaktong address ng mga pilgrim, at ngayong taon, sa pagdaragdag ng kakayahang gumawa ng personal na QR code, ay nagbigay ng angkop na plataporma upang mabawasan ang pag-aalala tungkol sa pagkawala ng mga gamit sa gitna ng milyun-milyong tao. Ang mga pilgrim ay maaaring pumunta sa Samah system upang makuha ang kanilang personal na code at ilagay ito sa kanilang mahahalagang gamit bago ang paglalakbay.
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