Video| Ilang Minuto Lamang ang Nakalipas; Ang Presensya ng mga Pilgrim sa Tabi ng Nagliliwanag na Libingan ng Martir na Lider ng Rebolusyon Matapos a

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ilang Minuto Lamang ang Nakalipas; Ang Presensya ng mga Pilgrim sa Tabi ng Nagliliwanag na Libingan ng Martir na Lider ng Rebolusyon Matapos ang Muling Pagbubukas ng Dar al-Dhikr Corridor sa Banal na Dambana ni Imam Reza.
Ilang minuto lamang ang nakalipas, ang mga pilgrim ay nagtipon sa tabi ng nagliliwanag na libingan ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, matapos ang muling pagbubukas ng Dar al-Dhikr corridor sa Banal na Dambana ni Imam Reza sa Mashhad. Ang mga pilgrim, na may dalang mga bulaklak at mga panalangin, ay nag-alay ng kanilang paggalang sa martir na lider at nanalangin para sa kanyang kapayapaan at para sa tagumpay ng mga mithiin ng rebolusyon.
Ang muling pagbubukas ng Dar al-Dhikr corridor ay isang mahalagang okasyon para sa mga pilgrim, dahil ito ay nagbibigay sa kanila ng mas malapit na access sa libingan ng martir na lider at nagpapahintulot sa kanila na gumugol ng mas maraming oras sa pagdarasal at pagninilay sa kanyang alaala. Ang corridor, na isa sa mga pinakasagradong lugar sa loob ng dambana, ay sarado nang ilang linggo para sa pagpapanatili at pagsasaayos, at ang muling pagbubukas nito ay tinanggap na may malaking kagalakan ng mga pilgrim.
Ang tanawin ng mga pilgrim na nagkakaisa sa paggalang ay nagpapakita ng patuloy na pagmamahal at katapatan ng mga tao sa kanilang martir na lider. Marami sa kanila ang naglakbay ng malalayong distansya upang magbigay-pugay sa kanya, at ang kanilang mga panalangin ay puno ng pag-asa na ang kanyang mga mithiin ng katarungan at kalayaan ay magpatuloy na gabayan ang bansa at ang buong mundo ng Islam. Ang kanilang presensya sa dambana ay isang patunay na ang alaala ng martir na lider ay mananatiling buhay sa mga puso ng mga tao sa loob ng maraming taon.
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