Video| Mga Pulang Watawat ng Paghihiganti sa Daan ng Arba'in 1405

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Pulang Watawat ng Paghihiganti sa Daan ng Arba'in 1405.
Sa ruta ng Arba'in, ang mga pulang watawat ng paghihiganti ay iwinagayway ng mga pilgrim bilang isang simbolo ng kanilang panata na ipaghiganti ang dugo ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) at ng kanyang mga kasamahan. Ang mga watawat na ito, na kumakatawan sa diwa ng paglaban at katarungan, ay nagsisilbing isang paalala na ang mga aral ng Karbala ay nabubuhay sa mga puso ng mga mananampalataya, at ang kanilang pangako na ipagpatuloy ang labanan laban sa paniniil ay nananatiling matatag at hindi natitinag.
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