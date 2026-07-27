Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Punahin ng isang Republikang Senador ng Amerika ang Nuclear Deal ni Trump sa Saudi Arabia; Itinuro ang Dobleng Pamantayan at Panganib ng Paglaganap ng Armas — Isang Babala Laban sa mga Mapanganib na Precedent.
Si Senator John Kennedy mula sa Louisiana, isa sa mga tagasuporta ni Trump, ay pumuna sa kasunduan sa pagitan ng Washington at Riyadh para sa uranium enrichment. Sa pagtukoy sa mga pag-atake ng Amerika sa Iran sa ilalim ng dahilan ng pagpigil sa Tehran na makakuha ng sandatang nukleyar, sinabi niya: "Hindi ako komportable sa kasunduang ito; binobomba natin ang isang bansa upang ilayo ito sa pagkakaroon ng sandatang nukleyar, ngunit sumasang-ayon tayo sa isa pang bansa para sa nuclear enrichment.
Binigyang-diin ni Kennedy na ang kasunduan sa Saudi Arabia ay nagpapadala ng isang mapanganib na mensahe sa ibang mga bansa sa rehiyon, na maaaring mag-udyok sa kanila na maghanap ng kanilang sariling mga programa sa nukleyar upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan. Ayon sa kanya, ang hakbang na ito ay nagpapahina sa kredibilidad ng Amerika sa paglaban sa paglaganap ng sandatang nukleyar at naglalagay sa mundo sa isang mas mapanganib na sitwasyon, kung saan ang karera ng armas nukleyar ay maaaring sumiklab sa Gitnang Silangan.
Nagbabala si Kennedy na ang ganitong hakbang ay maaaring mag-udyok sa ibang mga bansa na mag-isip din ng pagkuha ng sandatang nukleyar at ilagay ang mundo sa isang mas mapanganib na sitwasyon. Idinagdag niya na ang Senado ay dapat na maingat na suriin ang kasunduan at isaalang-alang ang mga pangmatagalang implikasyon nito para sa pambansang seguridad ng Amerika at ang katatagan ng rehiyon. Ang kanyang mga pahayag ay sumasalamin sa lumalaking pag-aalinlangan sa loob ng Kongreso ng Amerika tungkol sa mga patakaran ng administrasyong Trump, partikular na tungkol sa mga isyu ng paglaganap ng nukleyar at ang pagiging mapagkakatiwalaan ng Amerika sa pagharap sa mga banta sa seguridad.
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