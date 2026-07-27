Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Babala Laban sa Pagtaas ng Islamophobic Attacks sa mga Moske sa Britain; Isang Moske ang Tinatarget Bawat Limang Araw — Isang Panawagan para sa Higit na Proteksyon at Suporta sa mga Muslim.
Ang Board of Trustees at mga opisyal ng mga moske sa lungsod ng Birmingham, Britain, sa isang pulong tungkol sa seguridad ng mga moske, ay nagbabala laban sa pagtaas ng mga pag-atake ng mga right-wing extremist groups at mga hate crimes na dulot ng Islamophobia laban sa mga relihiyoso at panlipunang sentro ng mga Muslim. Sa pulong na ito, binigyang-diin ang pangangailangan na itaas ang mga pagsasanay sa seguridad, palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng mga moske, at dagdagan ang access sa mga pondo ng gobyerno para sa proteksyon ng mga lugar ng pagsamba.
Batay sa ipinakita na mga estadistika, sa nakalipas na isang taon, higit sa 70 pag-atake laban sa mga moske sa Britain ang naitala, at sa karaniwan, isang moske ang tinatarget bawat limang araw. Ang mga pag-atake na ito ay mula sa pagsira sa mga ari-arian hanggang sa mga direktang banta ng karahasan, na lumilikha ng isang kapaligiran ng takot at kawalan ng katiyakan para sa mga komunidad ng Muslim. Ang mga pag-atake ay hindi lamang naglalayong sirain ang mga pisikal na istruktura kundi upang pahinain ang tiwala ng mga Muslim sa kanilang kaligtasan at ang kanilang pakiramdam ng pagiging kabilang sa lipunang British.
Ang mga hate crimes laban sa mga Muslim sa England at Wales sa loob ng 12 buwan hanggang Marso 2025 ay tumaas ng 19 porsyento, na nagpapakita ng isang nakababahala na kalakaran ng pagtaas ng Islamophobia sa bansa. Ang mga opisyal ng moske ay nanawagan sa gobyerno na gumawa ng mas seryosong hakbang upang tugunan ang isyung ito, kabilang ang pagtaas ng pondo para sa seguridad ng mga moske, pagpapabuti ng pagsasanay ng pulisya sa paghawak ng mga hate crimes, at pagpapatupad ng mas mahigpit na batas laban sa mga nag-uudyok ng karahasan at poot laban sa mga Muslim. Binigyang-diin nila na ang mga moske ay hindi lamang mga lugar ng pagsamba kundi mga sentro ng komunidad na may mahalagang papel sa buhay ng mga Muslim, at ang kanilang proteksyon ay mahalaga para sa pagpapanatili ng panlipunang pagkakaisa at ang kalayaan sa relihiyon sa Britain.
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