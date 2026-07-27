Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs: Dapat Mag-ingat ang mga Nakatatanda kay Zelensky na ang mga Bunga ng kanyang mga Aksyon ay Hindi Bumalik sa Kanila — Isang Babala Laban sa Pakikialam ng Ukraine sa mga Usapin ng Iran
Ang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran ay nagbigay ng isang matinding babala sa rehimen ng Ukraine at sa mga pinuno nito, partikular na kay Pangulong Volodymyr Zelensky, tungkol sa mga bunga ng kanilang mga aksyon laban sa Iran. Sinabi niya: "Ang rehimen ng Ukraine, mula 4 na taon na ang nakalilipas, ay binawasan ang kanyang bansa sa isang kasangkapan ng geopolitical na pagtatalo sa pagitan ng mga kapangyarihan, at sa halip na iligtas ang kanyang bansa mula sa digmaan na ipinataw nito sa Silangang Europa, ay patuloy na sinisisi ang iba. Ang pag-atake ng Ukraine sa isang barko ng Iran ay isang hindi makatarungang aksyon at labag sa internasyonal na batas, at hindi ito mananatiling walang sagot mula sa amin."
Binigyang-diin ng tagapagsalita na ang pag-atake ng Ukraine sa isang barkong Iranian ay isang tahasang paglabag sa internasyonal na batas at isang pag-atake sa soberanya ng Iran, na magkakaroon ng malubhang kahihinatnan para sa Kyiv. Idinagdag niya na ang Iran ay may karapatan na gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang protektahan ang mga interes nito at tugunan ang anumang banta, at ang Ukraine ay dapat na maging handa na harapin ang mga bunga ng kanyang mga aksyon.
Ang babala ay dumating sa isang panahon ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Iran at Ukraine, partikular na tungkol sa di-umano'y suporta ng Ukraine sa mga grupong terorista at sa pakikilahok nito sa mga operasyon laban sa Iranian interests sa rehiyon. Ang tagapagsalita ay nanawagan sa Ukraine na muling isaalang-alang ang kanyang mga patakaran at tumuon sa paglutas ng kanyang sariling mga panloob na problema, sa halip na makialam sa mga usapin ng ibang mga bansa. Idinagdag niya na ang Iran ay handang makipagtulungan sa Ukraine sa isang mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi ito mag-aatubiling gumamit ng puwersa upang protektahan ang mga interes nito kung kinakailangan.
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