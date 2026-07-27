Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Trump: Kumikita kami ng ilang bilyong dolyar mula sa Venezuela; mangyayari rin ito sa Iran
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa mga kontrobersyal na pahayag sa Air Force One, ay inangkin na ang Estados Unidos ay kumikita ng "bilyun-bilyong dolyar" mula sa pagbebenta ng langis ng Venezuela at itinuring na maaaring ulitin ang pattern na ito para sa Iran.
Batay sa ulat ng Financial Times, ang administrasyon ni Trump mula sa simula ng taong ito hanggang ngayon ay kumita ng higit sa 13 bilyong dolyar mula sa pagbebenta ng langis ng Venezuela. Dati ring inangkin ni Trump na ang kita mula sa langis ng Venezuela ay "humigit-kumulang 25 beses" na nabawi ang mga gastos ng digmaan laban sa Iran. Gayunpaman, inihayag ng Pentagon na ang opisyal na gastos ng military campaign laban sa Iran ay humigit-kumulang 29 bilyong dolyar.
Habang nagsasalita si Trump tungkol sa pag-uulit ng "Venezuela model" para sa Iran, ang mga pamumuna tungkol sa kawalan ng transparency sa paraan ng paggastos ng kita mula sa langis ng Venezuela ay tumaas. Ang mga kinatawan ng parehong partido sa Kongreso ng Amerika ay nanawagan para sa transparency at inilarawan ni Joaquin Castro, Demokratikong kinatawan, ang hakbang na ito bilang "pagnanakaw ng langis ng Venezuela nang walang pangangasiwa at transparency." Hanggang Hulyo 27, 2026, ang pamahalaan ng Amerika ay hindi naglabas ng ulat tungkol sa paraan ng paggastos ng mga kitang ito.
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